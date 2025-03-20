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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Eurofighter Tedarik Sürecini Görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Eurofighter Tedarik Sürecini Görüştü
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ile Eurofighter tedarik sürecini ele aldı. Görüşmede, savunma ve güvenlik alanında iş birliği konuları üzerinde duruldu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyet ile Eurofighter tedarik sürecini görüştü.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Morris'i ve beraberindeki Savunma Ataşesi Albay James Davidson Torbet ile Ticaret, Stratejik İhracat Politikaları Başkanı Neil McKillop'u kabul etti. Ayrıca görüşmede, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı'nın da yer aldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin, savunma ve güvenlik ile savunma sanayide iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunularak devam eden Eurofighter tedarik süreci konuşulduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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