Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'BİZ' Projesi'nin Tanıtımına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilen "BİZ" Projesinin tanıtımına katıldı. Eyüpsultan'da düzenlenen programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Bu sene çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz hep beraber büyük bir aile olarak 'BİZ' olalım istedik. Bu etkinliğin anlamlı olabilmesi için 86 milyon, hepimiz, bu çocukları ülkenin geleceği olarak görüyorsak üzerimize düşen sorumlulukları gelin yapalım. Bu işleri beraber yapalım diyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte hayata geçirilen Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi'nin lansmanı Eyüpsultan'da bulunan Vialand Tema Park'ta düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, aileler ve çocuklar katıldı. Okula başlayacak çocuklarla bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla birlikte kortej halinde yürüyerek sohbet etti. Bakanlara ve çocuklara yürüyüşte animasyon ekipleri eşlik etti.

"Amacımız özgüvenli, geleceğe umutla bakan, vicdanlı çocuklar yetiştirmek"

Yürüyüşün ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün çok önemli, çok güzel bir proje için bir aradayız. Bilinçle ilerleme zamanı diyerek ilk defa okula başlayacak çocuklarımızın hem okulla aile arasında, aynı zamanda hem hocalarımıza rehberlik etmek, destek olmak, ailelerimizin bu süreçte yanlarında olmak, aynı zamanda da heyecanınıza ortak olmak için bir aradayız. Çocuklarımız ilk defa okula veriyorsunuz kıymetli ailelerimiz. Sizin heyecanınızı paylaşıyoruz. Bizler de en az sizin gibi heyecanlıyız. Bu projeyle beraber Türkiye'de 81 ilimizde ailelerimizin yanında olmaya, okula ilk defa başlayacak olan çocuklarımızın ailelerinin yanında olmaya, bu süreci de desteklemeye aynı zamanda okul ve aile arasındaki uyumu daha iyi sağlamaya, bu süreçte destek olmak için lanse etmiş olduğumuz bir proje. Bu proje ile beraber tabii ki amacımız özgüvenli, geleceğe umutla bakan, güçlü, vicdanlı çocuklar yetiştirmek. Bu projeyle beraber hem okul hem de aile uyumunu sağlamak çocuklarımızın başarısını getireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu yıl ilk defa başladığımız bu projeyle hem sizleri hem çocuklarımızın hem de kıymetli öğretmenlerimizin yanında olmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şapkayı önümüze koyup düşünelim, çocuklarımızın eğitimi için ne yapıyoruz"

Projeye ilişkin bilgiler veren Bakan Yusuf Tekin, "Dünyanın her tarafında yapılan araştırmalarda eğitim öğretim süreçlerinde okulun ve öğretmenin rolü yüzde 40 ile 50 arasında değişiyor. Geriye kalan kısımdaki en önemlisi aileler. Biz de dedik ki bu sene aileleri bu işin içerisine katalım. Ailelere diyelim ki, öğretmen arkadaşlarımız üstüne düşeni yapıyor, emanet ettiğimiz çocuklarımıza gözleri gibi bakıyorlar ama biz de veliler olarak bir de kendi tarafımızdan bakalım. Şapkayı önümüze koyup düşünelim, çocuklarımızın iyi eğitim alması için ne yapıyoruz. Bu sene çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz hep beraber büyük bir aile olarak 'BİZ' olalım istedik. Bugün burada başlattığımız etkinlik yıl içerisinde ve önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bu etkinliğin anlamlı olabilmesi için 86 milyon, hepimiz, bu çocukları ülkenin geleceği olarak görüyorsak üzerimize düşen sorumlulukları gelin yapalım. Bu işleri beraber yapalım diyoruz. Size bu anlamda bizim ve öğretmenlerin üzerindeki yükün en azından kendinize ait olan kısmını almamıza yardımcı olmanızı bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan alanda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler sahnelendi. Balon, şeker ve şapka gibi hediyeler sunuldu. Çocuklar, Rafadan Tayfa, Karagöz ile Hacivat ve Hezarfen karakterlerinin maskotlarıyla da vakit geçirip fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL