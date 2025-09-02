Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Suriye'ye Resmi Ziyarette Bulundu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dizi temaslarda bulunmak üzere komşumuz Suriye'deyiz. Temaslarımız kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Sayın Muhammed Abdurrahman Turko ile bir araya gelerek heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Yıllarca süren acı ve gözyaşının ardından bölgemizin huzur iklimine kavuşması, evlatlarımızın geleceği için değerlidir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının haklı mücadelesinde daima yanında olmuştur. Bu kapsamda birçok farklı alanda olduğu gibi eğitimde de Suriyeli kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirme gayretindeyiz. Şahsım ve heyetime gösterdikleri konukseverlik ve güçlü iş birliği iradelerinden ötürü Sayın Bakana ve heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.