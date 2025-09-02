Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Suriye'ye Resmi Ziyarette Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Suriye'ye Resmi Ziyarette Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Eğitim Bakanı ile görüşerek eğitim iş birliği ve bölgedeki huzur üzerine temaslarda bulundu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dizi temaslarda bulunmak üzere komşumuz Suriye'deyiz. Temaslarımız kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Sayın Muhammed Abdurrahman Turko ile bir araya gelerek heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Yıllarca süren acı ve gözyaşının ardından bölgemizin huzur iklimine kavuşması, evlatlarımızın geleceği için değerlidir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının haklı mücadelesinde daima yanında olmuştur. Bu kapsamda birçok farklı alanda olduğu gibi eğitimde de Suriyeli kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirme gayretindeyiz. Şahsım ve heyetime gösterdikleri konukseverlik ve güçlü iş birliği iradelerinden ötürü Sayın Bakana ve heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Sıfır aldığı otomobil başına bela oldu! 30 kez servise gitti, değişmeyen parçası kalmadı

Büyük hayallerle aldığı sıfır otomobil başına bela oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu

Geceye damga vuran transferi öğrenince gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.