Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İsrail'in Filistin saldırılarına tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Öğretmen Akademisi açılış programında İsrail'in Filistin saldırılarıyla ilgili, "İnsan hakları evrensel metinlerinin, tüm ülkelerin hakkını ve hukukunu koruyacağına dair açıklamaların ben artık bir kandırmaca olduğuna inanmıyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Öğretmen Akademisi açılışına katıldı. Törene Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve çok sayıda davetli katıldı.

İsrail'in Filistin saldırısına değinen Bakan Tekin, "İsrail'in uyguladığı soykırım benim şahsen bir üniversite ortamında dikkat çekmek istediğim en temel husus şurası. Yıllarca üniversitelerde anayasa hukuku, siyaset bilimi, insan hakları dersleri okuttum. Öğrencilerimize insan haklarını güvence altına alan temel metinlerden, referans metinlerden bahsettik. İnsan hakları ile ilgili dünyanın tamamında bütün insanlığın temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak üzere kurulan mekanizmalardan bahsettik. Başta birleşmiş milletler sonra yargı organlarından bahsettik. Dedik ki; dünyada demokrasiyi ve insan haklarını korumakla mükellef bir yapı var. Bu yapı bu tür ihlaller söz konusu olduğunda soykırıma uğrayan kişilerin, hakları ihlal edilen kişilerin din, dil, ırk, mezhep ya da hiçbir fark gözetmeksizin doğrudan bu yapılar müdahale edecek ve temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alacak demiştik. Hepsi yalanmış. Çocuklar öldürülüyor okulda, okullar bombalanıyor. Hastaneler bombalanıyor. Bizim temel haklar bağlamında okuttuğumuz bütün evrensel olduğunu iddia ettiğimiz metinlerin tamamında güvence altına alınan haklar ayaklar altına alınıyor. Birleşmiş Milletler savaşın başlangıcında doğrudan tepkisini koymadı. Bunu gerçekleştiren bunu yapan uluslararası mekanizmaların insan haklarına koruduğuna dahil, insan hakları evrensel metinlerinin, tüm ülkelerin hakkını ve hukukunu koruyacağına dair açıklamaların ben artık bir kandırmaca olduğuna inanmıyorum" dedi.

Öğretmen Akademileri hakkında konuşan Tekin, "Biz nasıl müfredatı belirli aralıklarla revize etmemiz gerektiğini inanıyorsak aslında öğretmen arkadaşlarımızın da öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak teorik gelişmeler, teknolojik gelişmeler farklı alanlardaki yeniliklerle mutlaka sağlıklı bir zeminde haberdar olması ve izlemesi gerekiyor" ifadelerini konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise, "Akademilerimizle birlikte geleceğin eğitim dünyasında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sanat dünyasının öncüleri içinde yer alan geniş bir çalışmayı işbirliği ve etkili stratejilerle hep beraber geliştiriyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği hızlı değişimlere uyum sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmeyi aynı zamanda öğretmen ve yöneticilerimizin mesleki gelişimini destekleyerek eğitim eko sistemine katkıda bulunmayı önemli bir hedef olarak görüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL