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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacı Ali Okur'un annesinin cenaze törenine katıldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman'da Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden annesi Nuriye Okur'un cenaze törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman'da Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden 88 yaşındaki annesi Nuriye Okur'un cenaze törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un annesi Nuriye Okur için ikindi namazının ardından Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Okur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Okur'un cenazesi, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Namazın ardından taziye evini ziyaret eden Bakan Tekin, burada Okur'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledikten sonra Karaman'dan ayrıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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