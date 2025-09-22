Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Azerbaycan'da

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Bir Millet, İki Devlet' şiarıyla her daim birlikte omuz omuza yürüdüğümüz Can Azerbaycan'dayız. Azerbaycan temaslarımız kapsamında Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Sayın Birol Akgün'den gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarına dair bilgiler aldık. Sayın Büyükelçimize ve mesai arkadaşlarına konukseverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.