Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Adana'da Partililere Hitap Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da AK Parti ilçe teşkilatlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Şu önümüzdeki 5-6 ayı gerçekten çok dolu dolu geçirmemiz gerekiyor. Eğer 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarımızın anlamlı hale gelmesini istiyorsak, gayret etmeliyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir takım temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da AK Parti ilçe teşkilatları üyeleri ile buluştu. Burada partililere hitap eden Bakan Tekin, 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki katkıları için partililere teşekkür ettiğini söyleyerek, "Sınıfı geçmemiz için ikinci sınavımızdan da başarılı bir not almamız lazım. Alamazsak birinci sınavdaki gayretimiz, çabamız boşa çıkacak. O yüzden ben şunu söylüyorum. Şu önümüzdeki 5-6 ayı gerçekten çok dolu dolu geçirmemiz gerekiyor. Eğer 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarımızın anlamlı hale gelmesini istiyorsak, gayret etmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bizler meydanlardayız. 'Bu mücadelenize, çabanıza katkı verebilecek neyimiz varsa her türlü emrinizdeyiz' demek için buralardayız. Bugün burada bu mücadelede sizin yardımcınız olduğumuzu, sizlerle birlikte hareket etmek istediğimizi belirtmek için aranızdayız" dedi.

"Size açık ve net bir şey söylemek istiyorum. Milli Eğitim Bakanı olarak sizin aranızdan çıkmış, sizin içinizden çıkmış birisiyim" diye devam eden Balan Tekin, "Siz bu ülke için nasıl bir eğitim, nasıl bir gelecek inşa ediyorsanız, ben de sizinle aynı şeyleri düşünüyor ve istiyorum. Ben de bu mücadeleyi veriyorum. Dolayısıyla sizlerden bir kardeşiniz ve Milli Eğitim Bakanı olarak politikalarımıza destek olmanızı istirham ediyorum. Çünkü nihayetinde bizim politikalarımız sizlerin de düşündüğü hayal ettiği Türkiye'ye, Türk toplumuna bizi taşıyacak politikalar inşa etmeye çalışmak. Ben de bakan olarak emrinizdeyim, kardeşiniz olarak da siz de bana destek olun" ifadelerini kullandı.

Tekin, konuşmasının ardından milletvekilleriyle birlikte AK Parti Kadın Kolları üyelerine sertifikalarını dağıttı. - ADANA