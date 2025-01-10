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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan'da Kinnaird Kız Lisesi'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistan'da Kinnaird Kız Lisesi'ni Ziyaret Etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'ın Lahor kentindeki Kinnaird Kız Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Türkiye-Pakistan dostluğunu güçlendirme vurgusu yaptı ve okulda eğitim hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Pakistan'da Lahor kentindeki Kinnaird Kız Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulda kendisini Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla coşkuyla karşılayan öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin'e çiçek takdim edildi. Ardından sınıfları ve laboratuvarları gezerek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, okulda verilen eğitim hakkında bilgi aldı. Bakan Tekin, AFAD tarafından Pencap Eyaleti'ne gönderilen 50 bin maskeyi de okul ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Pencap Eyaleti Sağlık Hizmetleri Bakanı İmran Nazir'e teslim etti. Okul bahçesine hatıra fidanı diken Bakan Tekin, okulun toplantı salonunda bir araya geldiği öğretmenlere ziyareti sırasında Pakistan-Türkiye dostluğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Pakistan'a üç gün süren bu ziyaretimizde iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmek, daha kalıcı hale getirmek, bu dostluğu gelecek kuşakların sahiplenmesi için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu dostluğu çok daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye'de sıkça duyduğumuz Pakistan-Türkiye kardeşliğine burada şahit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biz de bu dostluğu ilanihaye sürdürme taahhüdünde bulunuyoruz."

Öğretmen ve öğrenciler, ziyaretinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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