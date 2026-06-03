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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Giresun'da ziyaretlerde bulundu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Giresun'da vali, okul, siyasi parti temsilcilikleri ve gençlik kuruluşlarını ziyaret ederek yatırım ve projeler hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Giresun'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Koç'u makamında ziyaret eden Tekin, kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Tekin, daha sonra Namık Kemal İlkokulu ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirdi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Temasları kapsamında AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret eden Tekin, TÜGVA Bulancak Temsilciliğinde de gençlerle buluştu.

Bakan Tekin'e ziyaretleri sırasında AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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