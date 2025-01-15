Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dönem Sonu Faaliyet Haftası'nda Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" dolayısıyla ziyaret etitği okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Tekin, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" dolayasıyla Ankara'daki Hamdullah Suphi İlkokulunu ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, karne öncesi son haftada öğrencilerin düzenlediği etkinliklere katıldı. 4. sınıf öğrencisinin koro eşliğinde piyano resitalini dinleyen Bakan Tekin, zeka oyunları, hitabet, münazara, bilgi yarışması ile belgesel ve animasyon gösterilerine de katıldı. Bakan Tekin'e ilkokul birinci sınıf öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçildiği için teşekkür eden öğretmenler, uygulamayı önemli bulduklarını ifade ettiler. Eğitimciler, Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları kapsamında sınavın kaldırılması ve meslekte 20 yılı dolduran öğretmenlere başöğretmenlik için direkt başvuru hakkı verilmesine ilişkin düzenleme için de Bakan Tekin'e teşekkürlerini ilettiler. İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin e-Okul üzerinden otomatik olarak belirlenmesinin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten öğretmenler, düzenlemeden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. - ANKARA