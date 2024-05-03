Milli Eğitim Bakanı Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarının dağa kaçırılmasından ötürü evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Diyarbakır anneleri, Bakan Tekin'i Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Bakan Tekin, ailelere karanfil verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından ötürü 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.
Eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Bakan Tekin'i Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Bakan Tekin, tek tek görüştüğü ailelere karanfil verdi.
Bakan Tekin, ailelerle görüştükten sonra başka programa katılmak üzere alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR