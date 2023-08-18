Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti. Yelkenci, kentte tarım ve eğitimin bir arada sürdürülmesi yönünde gerçekleştirilen adımların değerli olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir dizi programlara katılmak için kente gelen Yelkenci ile beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı, belediyeyi ziyaretlerinde Yüce ve bürokratlar karşıladı.

Yüce'nin Sakarya hakkında bilgiler verdiği Yelkenci, kentte tarım ve eğitimin bir arada sürdürülmesi yönünde gerçekleştirilen adımların değerli olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik, tarım ve gıda güvenliği başlıklarının "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinde yer aldığını aktaran Yelkenci, "Sakarya, tarihi birikimi, coğrafi yapısı ve iklimiyle çok önemli bir şehir. Sakarya havzası birçok sanatçı ve sporcunun yetiştiği, nitelikli çalışmaların gerçekleştirildiği bir yer. Doğru işleri doğru bir şekilde yapmanın önemini biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın dikkat ettiği pencere de budur. Burada aldığım brifinglerde gördüm ki Sakarya'da doğru işlere doğru yaklaşım sergilenmiş. Ayrıca tarım konusunda yaptığınız çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Eğitime sunduğunuz katkı için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce de 6 bin dönüm alan üzerinde tarımsal çalışmalar gerçekleştirdikleri alanda Tarım Lisesi inşa ettiklerini bildirdi.

Bu alanda bir tarım lisesi hayata geçirmek için Bakanlıkla adım attıklarını kaydeden Yüce, "Şu anda temelleri atıldı. En kısa zamanda inşallah eğitime başlayacak. Bazı okullarımızda da tarım bahçeleri oluşturuyoruz. Genç yaşta öğrencilere tarımın değerini anlatmak, tarımı sevdirmek için attığımız bir adımdı. Çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda mezunu olduğum imam hatip lisesini yeniden inşa ediyoruz. 48 derslikli yeni okulumuzun projesi neredeyse tamamlandı. Çevre düzenlemelerine geçtik. İnşallah kısa süre içerisinde eğitime başlayacak bir seviyeye gelecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yüce, Yelkenci'ye günün anısına hediye takdim etti.