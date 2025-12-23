Haberler

Terörsüz Türkiye Komisyonu yarın toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın saat 11.00'de toplanarak komisyon süresinin uzatılması ve 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki gelişmeleri değerlendirecek.

Yarın saat 11.00'de toplanacak komisyonda, komisyon süresinin uzatılması ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen noktaya ilişkin toplantı yapılması öngörülüyor. - ANKARA






