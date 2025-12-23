Terörsüz Türkiye Komisyonu yarın toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın saat 11.00'de toplanarak komisyon süresinin uzatılması ve 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki gelişmeleri değerlendirecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika