Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda görüşlerini dile getirdi.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun 7'nci toplantısının ilk oturumunda söz alan 24. TBMM Başkanı Şahin, Türkiye için dönüm noktası sayılabilecek bir süreç içerisinde olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini, bu mücadelede çok sayıda şehit verildiğini ve ekonomik kayıplar yaşandığını anlatan Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatif alarak süreç içerisinde yer alması ve terör örgütünün sembolik de olsa silahlarını bırakmasıyla yeni bir dönemin başladığını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına dikkati çeken Şahin, daha önce benzer komisyonlarda görev aldığını kaydetti. Bu süreçte yaşadığı tecrübeleri paylaşan Şahin, "Komisyonun gündemine hakim olması gerekir. Hariçten okunan gazellere itibar etmeyin. Geçmişte buna benzer şeyler yaşadık. Bu komisyonun bir tek hedefi var. Terörsüz Türkiye'ye nasıl ulaşırız? Milli dayanışmamız nasıl güçlendiririz? Kardeşliğimizi nasıl pekiştiririz? Hayırlı işlerde acele etmek lazım. Terörsüz Türkiye hedefi hayırlı bir iştir. Dolayısıyla bu konuda biraz acele etmekte yarar var. Dinleme faslı bir an önce bitmeli. Herkes düşüncelerini burada söylemek ister, haklılar ama bu dinleme süreçleri böyle devam ederse iş biraz savsar diye endişe ediyorum. Bir an önce işin özüne girmelisiniz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye hayal değil"

Eski TBMM Başkanı Şahin, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için Türkiye'nin uygulayacağı modelin komşu ülkelerin de ihtiyaç duyduğu bir model olduğunu dile getirdi.

Komisyonun başarılı olması için siyasi tartışmalardan bağımsız hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Şahin, "Komisyon çalışmaları partiler arasında rekabetin malzemesi haline getirilmemelidir. Terörsüz Türkiye hayal değil. Bu milletin azmi, devletin kudreti, Meclisin iradesiyle bunun mümkün olacağına inanıyorum. Silahların sustuğu ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir." ifadelerini kullandı.