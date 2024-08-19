Milletvekilinin çakarlı araçla şovu! Tepki gelince videoyu sildi, skandal da bir savunma yaptı

İyi Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın çakarlı lüks araçla çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki çekti. Çok geçmeden gelen eleştiriler üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Gürban, paylaşımıyla ilgili yaptığı savunmayla da baltayı taşa vurdu.

"KUDURUN O ZAMAN"

Çakarlı araçla çocukları gezdirdiğini öne süren Gürban, "Çakarlı araçla terörist taşınsa sorun yok. Çakarlı araçla başka parti çocukları gezse sorun yok. Çakarlı araçla uyuşturucu partisi yapılsa sorun yok. Ancak çakarlı araçla gariban Anadolu çocukları gezerse sorun var. Kudurun o zaman" ifadelerine yer verdi.

"ÇATLAYIN, PATLAYIN BURJUVALAR"

Açıklamasının devamında "Daha çok kuduracaksınız, bu memleket gariban Anadolu çocuklarının" diyen Gürban, şöyle devam etti: "Bu garibanların çocukları ben var oldukça; eğlenceye de gidecek, en güzel yemekleri de yiyecek, en güzel elbiseleri de giyecek, sinemaya da gidecek, en güzel okullara da gidecek. Çatlayın patlayın sizi burjuvalar sizi!"