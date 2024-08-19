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Milletvekilinin çakarlı araçla şovu! Tepki gelince videoyu sildi, skandal da bir savunma yaptı

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İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, çakarlı lüks araçla çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı, ancak tepki gelince silmek zorunda kaldı. Yaptığı paylaşım hakkında açıklama yapan Gürban, çakarlı araçlarla çocukları gezdirdiğini iddia ederek "Çakarlı araçla uyuşturucu partisi yapılsa sorun yok Çakarlı araçla gariban Anadolu çocukları gezerse sorun var. Kuduruyorlar kudurun o zaman" dedi.

İyi Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın çakarlı lüks araçla çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki çekti. Çok geçmeden gelen eleştiriler üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Gürban, paylaşımıyla ilgili yaptığı savunmayla da baltayı taşa vurdu.

"KUDURUN O ZAMAN"

Çakarlı araçla çocukları gezdirdiğini öne süren Gürban, "Çakarlı araçla terörist taşınsa sorun yok. Çakarlı araçla başka parti çocukları gezse sorun yok. Çakarlı araçla uyuşturucu partisi yapılsa sorun yok. Ancak çakarlı araçla gariban Anadolu çocukları gezerse sorun var. Kudurun o zaman" ifadelerine yer verdi.

"ÇATLAYIN, PATLAYIN BURJUVALAR"

Açıklamasının devamında "Daha çok kuduracaksınız, bu memleket gariban Anadolu çocuklarının" diyen Gürban, şöyle devam etti: "Bu garibanların çocukları ben var oldukça; eğlenceye de gidecek, en güzel yemekleri de yiyecek, en güzel elbiseleri de giyecek, sinemaya da gidecek, en güzel okullara da gidecek. Çatlayın patlayın sizi burjuvalar sizi!"

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Mehmet Mustafa Gürban Sosyal Medya İYİ Parti Sosyal Medya Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (26)

Ersagun Gürhan:

Tasaerufta millete zamda millete siz farklı ülkede falan mı yaşıyorsunuz acaba?size hayat güzel..bide gariban çocugu demezler mi kendilerine deli ediyolar adamı..

232
0
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Ancinsan Toranaga:

Öztü kabahatinden de büyük geçti yaptığına bakınca mantıklı cevap veya özr beklemek yanlış olurdu zaten

153
4
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İlhan Taşcı:

ben hiç çocuk göremedim videoda. adam şov yapmış. gariban çocukları kullanıyor. bunlar birde iktidara gelseydi ne olurdu acaba. hiç kimse trafiğe çıkamazdı herhalde.

143
5
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Sağduyulu:

ne güzel ya biz halkın oylarıyla sefalar sürdürüyoruz bunlara

122
1
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Samet66 Uygar:

Çocuk gören var mı?

108
1
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Kartal Doğan:

Bahsettiği çocuklar nerede ? Ben videoda 1 tane çocuk görmedim.

97
1
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Mihlari:

bi çocuk görünüyoda gariban çocuğu değil....

77
0
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Göktuğ Alperen:

milletin parası nasıl yenir videosu

74
1
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Mehmet Kilinc:

Velevki çocukları gezdirdin diyelim. ama nedense videoların herhangi bir yerinde çocuk görmedim hatta özellikle aracın uzağında görünse bile razıydım ama hiç çocuk görmedim.

68
1
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Ozgur Free:

Biri bizi bu kabustan artık uyandırsın... Türkiye hiç iyi yere gitmiyor

54
1
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Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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