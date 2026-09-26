Haberler

Milletvekili Veli Ağbaba pazarda yere yığıldı, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milletvekili Veli Ağbaba pazarda yere yığıldı, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezindeki pazarda fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ağbaba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı; durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda gerçekleştirdiği program sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ağbaba, olay yerine çağrılan ambulansla tıp merkezine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan partililer tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi

Erdoğan, BM'de tokat yiyen Netanyahu için yeni adres verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasret böyle bitti! Emenike ile İsmail Kartal bir arada

Vefanın böylesi! Yanına gidip boynuna sarıldı

BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

Patronları tutuklanan şirkette ikinci darbe! SPK düğmeye bastı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı

Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda paylaşımı geldi
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

Sevenlerini yasa boğan Tolga'nın ölüm nedenini eşi açıkladı
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti

Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı!

Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı

Salah'a yapılan ülkeyi karıştırdı, resmi açıklama geldi