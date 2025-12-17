Haberler

DEM Parti'li Türkoğlu, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına yönelik özel soruşturma mekanizması kurulmasını istedi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, TBMM'de yaşanan stajyer öğrenci istismarlarıyla ilgili bağımsız bir soruşturma mekanizması kurulması gerektiğini vurguladı. Türkoğlu, çocukların korunmasına yönelik acil önlemler alınmasını talep etti.

Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin, Meclis hiyerarşisinden bağımsız bir özel soruşturma ve izleme mekanizmasının kurulması gerektiğini savundu.

Türkoğlu, DEM Parti'li kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasının, çocukların beyanları, kamera kayıtları, mesajlaşmalar ve adli tutuklamalarla somutlaşmış, ağır ve inkar edilemez bir gerçeklik olduğunu iddia etti.

Yıllardır Meclis'i, çocukların istismar ve ihmale karşı korunması, önleyici ve koruyucu mekanizmaların oluşturulması için göreve çağırdıklarını belirten Türkoğlu, yaşananların istisna olmadığını savundu.

Çocuklara ulaşan, onların beyanlarını esas alan, psikososyal ihtiyaçlarını gözeten, aileleriyle birlikte çalışan, Meclis hiyerarşisinden bağımsız özel soruşturma ve izleme mekanizması kurulması gerektiğini öne süren Türkoğlu, "Failin değil mağdurun korunmasını esas alan, cezasızlığı değil hesap verebilirliği merkeze alan, örtbası değil hakikati ortaya çıkaran bir adalet süreci sağlanmak zorundadır. Bu nedenle kurulacak bağımsız ve özel soruşturma mekanizmasının yetkisi yalnızca bireysel eylemleri değil, kurumsal sorumluluğu ve bağlantılı suçları da kapsayacak biçimde tanımlanmalı, süreç kamuoyuna karşı şeffaf biçimde yürütülmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika



