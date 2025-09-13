Milletvekili Tüfenkci, Doğanşehir'de Mahalle Muhtarları ile Bir Araya Geldi

Ak Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde bir dizi temaslarda bulunarak mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Küçüklü Mahallesi'nde başlayan programda Tüfenkci'ye, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğanşehir Koordinatörü Hasan Karakaş ile AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Rüstem Çatı eşlik etti. Küçüklü Mahalle Muhtarı Zeki Demirel'in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, Beyre, Bıçakçı, Gövde ve Örencik mahallelerinin muhtarları ile de bir araya gelindi.

Ziyarette mahallelerin genel durumu, ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri değerlendirildi. Sorunların yerinde tespiti ve çözüm üretilmesi adına görüş alışverişinde bulunuldu. Tüfenkci ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı ise Söğüt Mahallesi oldu. Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla görüşen Tüfenkci, Söğüt'ün ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Tüfenkci, "Muhtarlarımızla istişare ederek mahallelerimizin eksiklerini yerinde tespit ettik. Sorunlara hızlı çözümler üretmek adına gerekli adımları atıyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve samimi misafirperverlikleri için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Doğanşehir'imiz için el birliğiyle çalışmaya, gönül gönüle hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA