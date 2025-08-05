Milletvekili Sema Silkin Ün, Arızalanan Aracını Elektrikli Bisikletle Değiştirdi

Milletvekili Sema Silkin Ün, Arızalanan Aracını Elektrikli Bisikletle Değiştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de programına devam eden Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, aracının arızalanmasının ardından yoldan geçen yaşlı bir kadının elektrikli bisikletine binerek etkinliklerine sürdü. Bu anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

DENİZLİ (İHA) – Meclisin tatile girmesinin ardından çalışmalarını Denizli'de sürdüren Milletvekili Sema Silkin Ün, aracının arıza yapması üzerine yoldan geçen yaşlı bir kadının elektrikli bisikletine binerek programına devam etti. Vekil Ün'ün sosyal medyada yayınlanan bu görüntüsü binlerce kişi tarafından izlendi.

TBMM'nin tatile girmesinin ardından seçim bölgesi Denizli'de çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, önceki akşam Pamukkale ilçesinde ziyaretler ve incelemelerini sürdürürken aracı aniden arızalandı. Bir düğüne katılması gereken Vekil Ün, yoldan geçen yaşlı bir kadının kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete binerek programına devam etti.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün programına elektrikli bisikletle devam ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan bu samimi anlar, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Gelen olumlu tepkilere teşekkür eden Milletvekili Sema Silkin Ün, "Aracımızın arıza yapmış olması tabii ki Denizli'de programlarımıza mani olamazdı. Şefika Ablamızın elektrikli bisikletiyle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik" diye yorum yaptı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı başladı

Süreç komisyonu ilk kez toplandı! İşte yeni dönemi başlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

YAŞ öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir Defteri'ne kritik mesaj
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı

Murat Övüç'e bile seans yapmıştı! Psikolog değil halı yıkamacıymış
Tatil için ev kiraladılar, verilen konuma gidince hayatlarının şokunu yaşadılar

Tatil için ev kiraladılar, verilen konuma gidince şoke oldular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans

ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.