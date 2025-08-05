Milletvekili Sema Silkin Ün, Arızalanan Aracını Elektrikli Bisikletle Değiştirdi

DENİZLİ (İHA) – Meclisin tatile girmesinin ardından çalışmalarını Denizli'de sürdüren Milletvekili Sema Silkin Ün, aracının arıza yapması üzerine yoldan geçen yaşlı bir kadının elektrikli bisikletine binerek programına devam etti. Vekil Ün'ün sosyal medyada yayınlanan bu görüntüsü binlerce kişi tarafından izlendi.

TBMM'nin tatile girmesinin ardından seçim bölgesi Denizli'de çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, önceki akşam Pamukkale ilçesinde ziyaretler ve incelemelerini sürdürürken aracı aniden arızalandı. Bir düğüne katılması gereken Vekil Ün, yoldan geçen yaşlı bir kadının kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete binerek programına devam etti.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün programına elektrikli bisikletle devam ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan bu samimi anlar, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Gelen olumlu tepkilere teşekkür eden Milletvekili Sema Silkin Ün, "Aracımızın arıza yapmış olması tabii ki Denizli'de programlarımıza mani olamazdı. Şefika Ablamızın elektrikli bisikletiyle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik" diye yorum yaptı. - DENİZLİ