Milletvekili Kara Ölmeztoprak, Sulama Sezonu Hazırlıklarını İnceledi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yaklaşan sulama sezonu öncesinde Derme ve Sultansuyu Sulama Birlikleri'ni ziyaret ederek, birlik başkanları ve üreticilerle kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Milletvekili Ölmeztoprak, sulama sezonunda karşılaşılabilecek olası olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla yürütülen hazırlıklara ilişkin bilgi verdi. DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak toplantılarla sahadaki taleplerin değerlendirileceğini belirten Ölmeztoprak, alınacak karar ve tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanacağını ifade etti.

"Başvurular bireysel değil, birlikler aracılığıyla yapılmalı"

Sahadan gelen taleplere değinen Milletvekili Ölmeztoprak, imece usulüyle yapılan sondaj çalışmalarının çiftçinin ihtiyacını tam olarak karşılamadığını belirterek, daha hızlı ve etkili sonuçlar alınabilmesi için üreticilerin bireysel başvuru yerine sulama birlikleri aracılığıyla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Hedef, sezon başlamadan eksiklerin tamamlanması"

Yeni sezonda özellikle üçüncü sulamanın yapılabilmesini sağlayacak fiziki ve teknik tedbirlerin sezon başlamadan önce tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Ölmeztoprak, "Bu yıl başta kayısı olmak üzere birçok meyve ağacımız ağır bir zirai don afetiyle karşı karşıya kaldı. Bu nedenle, tüm kurumlarımızla koordineli bir hazırlık süreci yürütüyoruz. DSİ tarafından gönderilen pompaj sistemlerinin kurulumunu yerinde inceledik" dedi.

Kapalı sulama sistemine geçiş projeleri takip ediliyor

Sultansuyu Barajı'ndaki rehabilitasyon çalışmalarına da değinen Ölmeztoprak, barajda su kapasitesinin yarı yarıya korunarak rehabilitasyon işlemlerinin yüksek teknolojiyle sürdürüldüğünü söyledi. Ayrıca, Doğanşehir, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde yürütülen kapalı sulama sistemine geçiş projelerinin planlama ve projelendirme aşamalarının tamamlanmak üzere olduğunu, bu projelerin yatırım programına alınması için yoğun çaba harcayacaklarını ifade etti. - MALATYA