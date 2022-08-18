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Milletvekili Güneş, Şeker Kanyonu'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

Milletvekili Güneş, Şeker Kanyonu'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, sel afetinden etkilenen Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, sel afetinden etkilenen Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Niyazi Güneş, geçtiğimiz aylarda sel afetinin en çok etkilediği Şeker Kanyonunu ziyaret etti. Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Güneş, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sel afeti sonrası bölgenin yeniden imar edilmesi için devletin tüm imkanlarının kullanıldığını belirten Güneş, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Güneş, özellikle turizm noktalarından biri olan Şeker Kanyonunun yeniden eski haline getirilerek vatandaşların hizmetine açılacağını kaydetti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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