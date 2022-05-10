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Milletvekili Fendoğlu'ndan Yeni Cami talebi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milletvekili Fendoğlu'ndan Yeni Cami talebi

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada Malatya Yeni Camide gerçekleştirilen restorasyonun durdurularak, duvar çeşme yapısının caminin aslına uygun yapılmasını istedi.

MALATYA (İHA) - MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada Malatya Yeni Camide gerçekleştirilen restorasyonun durdurularak, duvar çeşme yapısının caminin aslına uygun yapılmasını istedi.

MHP Milletvekili Fendoğlu TBMM'de yaptığı konuşmada, "Yapımına 1893'te başlanan ve Sultan 2. Abdülhamid'in verdiği destekle 1912'de tamamlanan tarihi yeni cami, halk dilinde teze cami Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan ve tamamen kesme taştan yapılan cami, merkez kubbe ve beş gözlü son cemaat mekanından oluşan 110 yıllık bize emanet eserimizdir. Malatya bizim ortak sevdamız, hemşerilerimizin beğenmediği hiç bir projeyi onaylamamız mümkün değil. teze cami de Malatya'mızın simge yapılarındandır. Malatya bizim ortak sevdamız, hemşerilerimizin beğenmediği hiç bir projeyi onaylamamız mümkün değil. Teze Cami de Malatya'mızın simge yapılarındandır. Restorasyon çalışmaları çerçevesinde bu tarihi yapı en ince ayrıntısına kadar yenilemiş ve hizmete açılmıştır. Son yapılan duvar çalışması camimizin görselliğini etkilemiştir. Caminin görüntüsünü kapatmıştır. Son yapılan duvar çeşme yapısının durdurulup caminin aslına uygun restore edilmesini Malatya adına talep ederim" ifadelerini kullandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili, Yeni Cami, Malatya, TBMM, Politika, Haberler

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