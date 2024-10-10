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Milletvekili Cıngı, Almanya'da Yurt Dışı Vatandaşlarla Buluşacak

Milletvekili Cıngı, Almanya'da Yurt Dışı Vatandaşlarla Buluşacak
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AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, 'Sınırların Ötesinde Birliktelik' programı kapsamında Almanya'nın Württemberg eyaletine giderek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir dizi görüşme ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, AK Parti Genel Merkezin görevlendirmesiyle yurt dışındaki vatandaşlar için uygulamaya konulan 'Sınırların Ötesinde Birliktelik' programı çerçevesinde bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Almanya'nın Württemberg eyaletine seyahat gerçekleştirecek.

Uluslararası Demokratlar Birliği UID'nin koordinasyonunda yapılacak programlarda Milletvekili Cıngı; yurtdışında yaşayan vatandaşlar, Stuttgart'daki vatandaşlar, ticaret erbabı, STK Temsilcileri ile çeşitli görüşmeler yapacak ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak. Milletvekili Cıngı ayrıca, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu M. Koçak Kaçar'la görüşerek bölgede yaşayan Türk vatandaşlar hakkında yapılması gereken iyileştirmeler konusunda da görüş alış verişinde bulunacak.

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) bazı şubelerine de ziyaret gerçekleştirecek olan Murat Cahid Cıngı; program dahilinde yurt dışında yaşayan Türk ve akraba topluluklarının genel durumları ve karşılaştıkları meseleler hakkında bilgi alacak. Milletvekili Cıngı, Stuttgart'ta bulunan Kayseri Özvatan Derneği'ni de ziyaret edecek ve hemşehrileri ile hasret giderecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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