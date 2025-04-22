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Milletvekili Altın'dan Öğrencilere Ücretsiz Yemek Talebi

Milletvekili Altın'dan Öğrencilere Ücretsiz Yemek Talebi
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DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında öğrencilerin beslenme sorunlarına dikkat çekerek, her öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini savundu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesini talep etti.

Altın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çocukların beslenme ve eğitim konularında bazı sorunlar yaşadığını anlattı.

Çocukların ağır bir yükün altında bulunduğunu savunan Altın, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istedi.

Altın, çocuk adalet sisteminde onarıcı adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu kullanımı yaşının düştüğünü aktaran Altın, uyuşturucuda tedavi mekanizmalarının yeterli işletilmediğini ileri sürdü.

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Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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