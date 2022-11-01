Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette ilk iki isim öne çıktı

5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 312 kişiyle telefon yöntemiyle yapılan araştırmada vatandaşlara "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 22.8'i bu soruya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verirken, yüzde 20.4'lük kesim ise tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullandı.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor.

26 İLDE 2 BİN 312 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bu noktada da kulislerde Millet İttifakı'nın adayı üzerine çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Anketlerde de sık sık hangi ismin aday olması gerektiği, vatandaşlara soruluyor. Son olarak ASAL Araştırma tarafından 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin 312 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" açık uçlu sorusunu yönetti.

KILIÇDAROĞLU ZİRVEDE

Buna göre listenin birinci sırasında yüzde 22.8 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 20.4 ile ikinci sırada yer aldı.

İMAMOĞLU 4. SIRADA

Yavaş'ı yüzde 7.6 oranla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener izledi. Araştırmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 6.8 çıkarken, HDP'nin Edirne Cezaevi'ndeki eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için Millet İttifakı'nın adayı olmalı diyenlerin oranı yüzde 5.3 oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 0.9, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin aday olması gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 0.7 oldu.

ABDULLAH GÜL'Ü İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 0.3

Araştırmada, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 0.3 çıkarken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu isteyenlerin oranı da yüzde 0.3 çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 0.2, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 0.1 çıktı.