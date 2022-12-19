AK Parti'nin başörtüsü teklifine 6'lı masadan ilk somut destek! Saadet Partili vekil imza verdi

Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhur İttifakı'nın meclise sunduğu aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine imza attı. Karaduman'ın bu imzası altılı masadan anayasa değişikliğine ilk somut destek oldu.

Başörtüsü kapsamında anaya değişikliğini içeren kanun teklifi AK Parti, MHP ve BBP'li 366 milletvekilinin imzasıyla geçtiğimiz haftalarda TBMM'ye sunulurken, teklife altılı masa içinden sürpriz bir destek geldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, teklife imza attığını duyurdu.

SP'Lİ VEKİLDEN TEKLİFE İMZA

Abdulkadir Karaduman yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman bey, aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren 2/4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24 ve 41'inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini desteklemek üzere imza vermiştir" ifadelerini kullandı.

"HAYRA MOTOR, ŞERRE FREN OLACAĞIZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Karaduman, "Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Hayra motor, şerre fren olacağız" dedi.

ALTILI MASADAN İLK İMZA OLDU

Karaduman'ın bu imzası altılı masadan anayasa değişikliğine ilk somut destek oldu. Daha önce de İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu anayasa değişikliğine ilişkin, "Genel İdare Kurulu'nun çoğunluğun eğilimi ise bu konuda 'evet' yönündedir" açıklamasını yapmıştı.

"HDP'YE GİDECEĞİZ"

Öte yandan katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü konusunda anayasa değişikliği için HDP'yi bir kez daha ziyaret edeceklerini belirtmişti. Zengin, "HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Teklifi verdik, metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Meclis'te oldukları için bunları zaten Meclis'te yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.