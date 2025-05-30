Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!
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Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in kentte su ve yol sorunları devam ederken alkollü bir davette türkü söylediği görüntüler büyük tepki çekti. Türkiye'nin gelir seviyesi en düşük illerinden biri olan Ardahan'da vatandaşlar, "Biz hizmet beklerken başkan eğlencede" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kişi başına düşen gelirde Türkiye'nin en düşük illerinden biri olan Ardahan, bu kez Belediye Başkanı Faruk Demir'in sosyal medyada yayılan görüntüleriyle gündeme geldi.

KENTTEKİ SORUNLAR SAYMAKLA BİTMİYOR

Kentte bozuk yollar, altyapı sorunları ve susuzluk gibi temel hizmet eksiklikleri sıkça eleştirilirken, Demir'in katıldığı bir davette alkollü ortamda türkü söylediği anlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"BİZ HİZMET BEKLERKEN BAŞKAN EĞLENCEDE"

Daha önce sanatçı kimliğiyle tanınan ve türkücülük yaptığı bilinen Faruk Demir'in, kentteki sorunlara çözüm bekleyen vatandaşların beklentisinin aksine, eğlenceye zaman ayırması tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından bazı vatandaşlar, "Biz hizmet beklerken başkan eğlencede" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

ÖRNEK BELEDİYECİLİK BEKLENTİSİ

Vatandaşlar, belediyecilikte şeffaflık, halkla doğrudan iletişim ve öncelikli hizmet odaklı bir yaklaşımın esas alınması gerektiğini belirtiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde sosyal belediyecilik, kent estetiği, çevre düzenlemesi ve halkla katılımcı yönetim anlayışıyla fark yaratan belediyelerin olduğu hatırlatılarak, Ardahan'da da benzer bir dönüşüm talep ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıEnes:

CHP demek hizmet etmekten eğlenmek çalmak demek . Sizlere ders olmuştur .

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Türkü söylemek ile kimseye zarar gelmez siz önce akpli belediyelerin hırsızlıklarını anlatın

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Haber YorumlarıYahya Eraslan:

arkadaşlar chp den bahsediliyor ,100 yıldır kendilerinden başkasına hizmet suçtur bu partide

Yorum Beğen57
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Haber YorumlarıA. Erol:

bütün belediyeler aynı

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

Seçim zamanı 6 oku görünce gidip altına evet atarlar onların sorunu oy atarken dusunmemisler şimdi vah vah diyorlar önümüzdeki seçimde yine aynısını yaparlar çok üzülmeyin

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