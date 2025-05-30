Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Kişi başına düşen gelirde Türkiye'nin en düşük illerinden biri olan Ardahan, bu kez Belediye Başkanı Faruk Demir'in sosyal medyada yayılan görüntüleriyle gündeme geldi.

KENTTEKİ SORUNLAR SAYMAKLA BİTMİYOR

Kentte bozuk yollar, altyapı sorunları ve susuzluk gibi temel hizmet eksiklikleri sıkça eleştirilirken, Demir'in katıldığı bir davette alkollü ortamda türkü söylediği anlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"BİZ HİZMET BEKLERKEN BAŞKAN EĞLENCEDE"

Daha önce sanatçı kimliğiyle tanınan ve türkücülük yaptığı bilinen Faruk Demir'in, kentteki sorunlara çözüm bekleyen vatandaşların beklentisinin aksine, eğlenceye zaman ayırması tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından bazı vatandaşlar, "Biz hizmet beklerken başkan eğlencede" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

ÖRNEK BELEDİYECİLİK BEKLENTİSİ

Vatandaşlar, belediyecilikte şeffaflık, halkla doğrudan iletişim ve öncelikli hizmet odaklı bir yaklaşımın esas alınması gerektiğini belirtiyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde sosyal belediyecilik, kent estetiği, çevre düzenlemesi ve halkla katılımcı yönetim anlayışıyla fark yaratan belediyelerin olduğu hatırlatılarak, Ardahan'da da benzer bir dönüşüm talep ediliyor.