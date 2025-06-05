Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'da Elektromanyetik Harp Koalisyonu Mektubunu İmzaladı

Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'da Elektromanyetik Harp Koalisyonu Mektubunu İmzaladı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu'nu imzaladı ve Belçika Savunma Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni'ne katıldı, Türkiye adına mektubu imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan mevkidaşları ile birlikte 'Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni'ne iştirak ederek ülkemiz adına mektubu imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Bakan Güler, temasları kapsamında, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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