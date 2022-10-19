Mikrofonda ses gittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çelebi'ye dikkat çeken uyarı

Eski CHP ve MP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takıldı. Rozet töreninin ardından bir konuşma yapan Çelebi'ye mikrofonların susmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Çelebi'nin 2 çocuğu olduğunu öğrenen Erdoğan, "Sayımızın artması lazım" ifadelerini kullandı.

2018'de gerçekleştirilen seçimler sırasında CHP'den İzmir Milletvekili seçilen emekli Teğmen Mehmet Ali Çelebi, sonrasında partisinin HDP'ye yakınlaştığını iddia ederek Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçti. Bir süre sonra buradan da ayrıldığını açıklayan Çelebi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin çıkarlarını savunduğuna inandığı Cumhur İttifakı'na geçeceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN ROZET TAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün haftalık grup toplantısında AK Parti'nin yeni üyesi Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı. Rozet takılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çelebi'nin de yer aldığı AK Partili isimler, hep birlikte ellerini havaya kaldırdı.

"ATATÜRK'ÜN ASKERİ OLARAK YOLUMA AK PARTİ'DE DEVAM EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Çelebi'ye konuşması adına söz verdi. "Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" diyen Çelebi daha sonra kürsüden indi, bu sırada da mikrofonlar sustu.

DİKKAT ÇEKEN BİR UYARIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Mehmet Ali Çelebi ve eşi Kezban Merey Çelebi'yi durdurarak kaç çocukları olduğunu sordu. Çelebi'den "2" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bir uyarıda bulundu ve "Sayımızın artması lazım." diyerek çocuk istedi. Çelebi ise, eşinin 'doktora' ve 'kariyer' yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yanıta nise "Kariyeri çocuk doğurmak" diye karşılık verdi.