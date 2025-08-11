Midyat Kaymakamı Eğitim Altyapısını İnceledi

Midyat Kaymakamı Eğitim Altyapısını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçede tamamlanan eğitim yatırımlarını ve yeni okulları ziyaret ederek, geleceğe yönelik eğitim projeleri hakkında bilgi aldı.

Mardin'in Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçede eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen yatırımlar kapsamında yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kaya, Bağlar Mahallesi'nde inşa edilen Midyat Özel Eğitim Anaokulu, Ulucami Mahallesi'nde bulunan Midyat Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Acırlı Mahallesi'ndeki Acırlı Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sırasında İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Faruk Tercan da Kaymakam Kaya'ya eşlik etti. Kaymakam Kaya, eğitim yatırımlarının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür projelerin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu

Depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.