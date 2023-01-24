Miçotakis'ten haddini aşan sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine gönderme yaptı

Her fırsatta Türkiye aleyhine provokasyon yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine haddini aşan sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına ilişkin "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözlerine gönderme yapan Miçotakis, "Bir gece ansızın geleceğim diye övünenler, bir gece birdenbire uyanıp kendilerini acı bir gerçeğin içinde bulurlar." dedi.

Gayriaskeri statüde bulunan Adalar'ı silahlandıran Yunanistan, her fırsatta Türkiye'yi provoke etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalar'ın silahlandırılmasına "Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var. Bu adalarda üsler var filan falan. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır." sözleriyle resti çekmişti.

MİÇOTAKİS YİNE HADDİNİ AŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gönderme yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yine haddini aşan sözler söyledi. Miçotakis, "Bir gece ansızın geleceğim diye övünenler, bir gece birdenbire uyanıp kendilerini acı bir gerçeğin içinde bulurlar" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIK AÇIK UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar'ın silahlandırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada sert sözlerle Yunanistan'ı uyarmıştı. Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" demişti.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'I KARŞI KARŞIYA GETİREN KONULAR

Türkiye ve Yunanistan, son yıllarda Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı, Ege üzerinde hava sahası, göçmen krizi ve Kıbrıs'ın geleceği gibi konularda sık sık karşı karşıya geldi.