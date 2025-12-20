Haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Miami'deki Gazze konulu toplantıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır arasında Miami'de gerçekleştirilen toplantıda Gazze barış planının birinci aşamasının uygulanması ve ikinci aşamaya geçişi ile ilgili hususların değerlendirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli Türkiye, ABD, Katar ve Mısır Arasında Miami'de gerçekleştirilen toplantı hakkındaki bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin, 19 Aralık 2025 tarihinde Miami'de bir araya geldiğini belirterek, "Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakanımız temsil etmiştir. Toplantıda, Gazze barış planının birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmelerde, birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiği belirtilmiş, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğu kaydedilmiştir. İkinci aşamaya ilişkin olarak ise Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemeler ele alınmış; barış planında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca Bakanımız, söz konusu toplantı vesilesiyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen temaslar çerçevesinde Miami'de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunmuştur" bilgilerini verdi. - ANKARA

