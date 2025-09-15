MHP'ye yakın avukat Cem Kaya: CHP kurultay davası Türkiye'nin gündeminden çıktı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü.

DAVA 24 EKİM'E ERTELENDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kurultay iptali davası 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'a ertelendi. Mahkeme ayrıca 21 Eylül'de gerçekleştirilecek kurultaydaki seçime katılan - katılmayan tüm delege listeleri ve birleştirme tutanaklarını da istedi.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Mahkemenin CHP kararını katıldığı TGRT canlı yayınında değerlendiren MHP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Cem Kaya dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU DAVA TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Kaya "Günün sonunda ne olacak? Bakın, söyleyeyim: 24 Ekim tarihinde bu mahkemenin vereceği karar da 'karar verilmesine yer olmadığı' kararı olacak. Bunu not edin. Çünkü mahkeme diyecek ki: Ben aradaki bütün ara kararları takip ettim ve en nihayetinde 21 Eylül tarihli büyük kurultayı takip ettim. Dolayısıyla benim vereceğim kararın da hukuki açıdan müteferri olacağı kanaatindeyim. Böyle bir karar iktibas edecek. Bu dava Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Yeni gündemlere yol açalım diyorum."