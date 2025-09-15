Haberler

MHP'ye yakın avukat Cem Kaya: CHP kurultay davası Türkiye'nin gündeminden çıktı

MHP'ye yakın avukat Cem Kaya: CHP kurultay davası Türkiye'nin gündeminden çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MHP'ye yakın avukat Cem Kaya: CHP kurultay davası Türkiye'nin gündeminden çıktı
Haber Videosu

MHP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Cem Kaya, 24 Ekim'e ertelenen CHP kurultay davasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaya katıldığı canlı yayında "Mahkeme, 'karar verilmesine yer olmadığına' karar verecek. Bu dava Türkiye'nin gündeminden çıktı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü.

DAVA 24 EKİM'E ERTELENDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kurultay iptali davası 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'a ertelendi. Mahkeme ayrıca 21 Eylül'de gerçekleştirilecek kurultaydaki seçime katılan - katılmayan tüm delege listeleri ve birleştirme tutanaklarını da istedi.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Mahkemenin CHP kararını katıldığı TGRT canlı yayınında değerlendiren MHP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Cem Kaya dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU DAVA TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Kaya "Günün sonunda ne olacak? Bakın, söyleyeyim: 24 Ekim tarihinde bu mahkemenin vereceği karar da 'karar verilmesine yer olmadığı' kararı olacak. Bunu not edin. Çünkü mahkeme diyecek ki: Ben aradaki bütün ara kararları takip ettim ve en nihayetinde 21 Eylül tarihli büyük kurultayı takip ettim. Dolayısıyla benim vereceğim kararın da hukuki açıdan müteferri olacağı kanaatindeyim. Böyle bir karar iktibas edecek. Bu dava Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Yeni gündemlere yol açalım diyorum."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararı sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamuda taşlar yerinden oynayacak
Çarşaflı bir kadın, etek giyen genç kız ile tartıştı: Evin nerede, gel gidelim

Etek giyen genç kız ile böyle tartıştı: Evin nerede, gel gidelim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et denince akla gelen kentte skandal! 1,5 ton et imha edildi

Et denince akla gelen kentte skandal! Ahırda bulundu, tam 1,5 ton
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.