İzmir'de MHP'ye katılan 350 kişiye rozet takıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan 350 kişiye rozet takıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Devlet Bahçeli'nin başlattığı kardeşlik çağrısının Türkiye'nin her şehrinde cevap bulduğunu söyledi.

Partiye katılımların devam ettiğini belirten Şahin, "Bugün burada sadece bir rozet takma töreni değil, aynı bayrağın gölgesinde, aynı ezanın sesinde, aynı vatan toprağında kader birliği yapmış gönülleri birleştireceğiz." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Şahin, "Bir devleti güçlü yapan yalnızca ordusu, ekonomisi değil, milletinin birbirine duyduğu güven, kardeşlik ve ortak geleceğe olan inançlarıdır. Amerika İran'ı bombalıyor, İran ise Körfez ülkelerini bombalıyor. Bu savaşta yıkılan Müslüman şehirleri, ölen Müslüman çocuklar, ağlayan Müslüman anaları, kanı akan yine bu coğrafyanın insanı. İç cephemizi sağlamlaştırmadan dışarıdaki oyunları bozamayız." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin önemini vurgulayan Şahin, bu hedefin Müslümanı Müslümana vurdurmak isteyenlere karşı kurulmuş bir kardeşlik cephesi olduğunu kaydetti.

MHP Torbalı İlçe Başkanı Veli Kaçar'ın da katıldığı program, Çermikliler Derneği, Tarım İşçileri Kooperatifi, Erzurumlular Derneğinin üyeleri ile ilçede yaşayan Diyarbakırlı, Mardinli, Bitlisli, Karslı, Muşlu, Şanlıurfalı yeni 350 üyeye rozetlerinin takılmasıyla sona erdi.