Haberler

İzmir'de MHP'ye katılan 350 kişiye rozet takıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen törende MHP'ye katılan 350 kişiye rozet takıldı. İl Başkanı Veysel Şahin, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan 350 kişiye rozet takıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Devlet Bahçeli'nin başlattığı kardeşlik çağrısının Türkiye'nin her şehrinde cevap bulduğunu söyledi.

Partiye katılımların devam ettiğini belirten Şahin, "Bugün burada sadece bir rozet takma töreni değil, aynı bayrağın gölgesinde, aynı ezanın sesinde, aynı vatan toprağında kader birliği yapmış gönülleri birleştireceğiz." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Şahin, "Bir devleti güçlü yapan yalnızca ordusu, ekonomisi değil, milletinin birbirine duyduğu güven, kardeşlik ve ortak geleceğe olan inançlarıdır. Amerika İran'ı bombalıyor, İran ise Körfez ülkelerini bombalıyor. Bu savaşta yıkılan Müslüman şehirleri, ölen Müslüman çocuklar, ağlayan Müslüman anaları, kanı akan yine bu coğrafyanın insanı. İç cephemizi sağlamlaştırmadan dışarıdaki oyunları bozamayız." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin önemini vurgulayan Şahin, bu hedefin Müslümanı Müslümana vurdurmak isteyenlere karşı kurulmuş bir kardeşlik cephesi olduğunu kaydetti.

MHP Torbalı İlçe Başkanı Veli Kaçar'ın da katıldığı program, Çermikliler Derneği, Tarım İşçileri Kooperatifi, Erzurumlular Derneğinin üyeleri ile ilçede yaşayan Diyarbakırlı, Mardinli, Bitlisli, Karslı, Muşlu, Şanlıurfalı yeni 350 üyeye rozetlerinin takılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Meriç Alptekin
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu ve Sayan'ın diyaloğunda adı geçiyordu! Sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray geriye düştüğü maçta farka koştu

Galatasaray geriye düştüğü maçta farka koştu
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından, Serdar Ortaç 'Saygı 1' konseptini iptal etti

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'a ilk darbe ünlü şarkıcıdan
Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı

CHP'li Başkan önce tahliye edildi, sonra yeniden cezaevine gönderildi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

Tanıyabildiniz mi? O artık cezaevinde

Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar

Mourinho'dan Arda'yı şoke edecek karar
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı