MHP "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin komisyon raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu

Güncelleme:
Milliyetçi Hareket Partisi, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin komisyon raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporda hukuki düzenlemelerin gerekliliğine ve infaz yasasının yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin komisyon raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu partisinin adına TBMM Başkanlığı'na sundu. Yıldız, raporu sunmadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı. Raporun 120 sayfadan oluştuğunu belirten Yıldız, "Daha çok siyasal değerlendirme sonunda hukuken yapılacak şeyler var. Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslimi, bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesine bağlı. Örgüt üyeleri önce de açıklandığı gibi TCK'nın 221. maddesi belli. Suça karışmamış olanların teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu, tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması lazım, denetimli serbestliğe de tabi olacaklar" dedi.

"İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak"

Rapor konusunda bir araya gelip komisyon olarak ortak bir karar vereceklerini söyleyen Yıldız, "Herkesin raporu birbirine benzemeyebilir. Bizim düzenlememiz başka. Komisyondaki tüm partiler mutlaka raporu ortaklaştıracağız. CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler, hatta grubu olmayan, rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız. Ortak rapor çıkacak ancak dediğim gibi kanuni düzenleme için örgütün tüm kuruluşlarıyla birlikte -PYD de dahil buna tabi- dağıtılması, bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. Bu kimdir mesela; MİT, TSK'dır, emniyet birimleridir. Bu birimler açıkladıktan sonra kanun yapmak kolay. İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini af şeklinde anlamayın. Zaten bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmalıdır. Yamalı bohçaya dönmüştür. İnfaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanununun ele alınıp yazılması lazım" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
