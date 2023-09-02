MHP Söke İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde Ömer Akalın yeniden başkanlığa seçildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde Ömer Akalın yeniden başkanlığa getirildi. Akalın, yaptığı konuşmada ilçede başarılı çalışmalar yaptıklarını ve MHP'nin varlığını her daim göstermeye çalıştıklarını belirtti. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde Ömer Akalın yeniden başkanlığa getirildi.
Ömer Akalın, kongrede yaptığı konuşmada, görevi boyunca ilçede başarılı çalışmalar yaptıklarına inandığını söyledi.
Yerelde muhalefet görevini yerine getirdiklerini dile getiren Akalın, "MHP'nin varlığını Söke'mizde her daim göstermeye çalıştık. Partili sayımızı arttırdık ve arttırmaya devam ediyoruz." dedi.
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını ifade etti.
Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Ömer Akalın yeniden seçildi.