MHP Söke İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde Ömer Akalın yeniden başkanlığa seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde Ömer Akalın yeniden başkanlığa getirildi. Akalın, yaptığı konuşmada ilçede başarılı çalışmalar yaptıklarını ve MHP'nin varlığını her daim göstermeye çalıştıklarını belirtti. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını ifade etti.