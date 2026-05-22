MHP Sivrihisar İlçe Başkanlığı'nda görev değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından yayımlanan yetki belgesiyle Murat Işık, MHP Sivrihisar İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasını taşıyan 'Kurucu Yönetim Kurulu Yetki Belgesi' kapsamında, Sivrihisar İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetim kadrosu da belirlendi. Görevlendirme yazısında, Murat Işık başkanlığındaki yönetim kurulunun parti tüzüğünün ilgili maddeleri doğrultusunda oluşturulduğu ifade edildi. Yeni ilçe başkanı Murat Işık'ın önümüzdeki günlerde teşkilat çalışmaları ve saha programlarıyla aktif olarak görevine başlaması bekleniyor.

MHP Sivrihisar İlçe Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

İbrahim Çetin, Özkan Ulu, Ahmet Aydın, Oğuz Arslan Kaya, Kıvan Özkara, Engin Aydoğan, Ahmet Koca, Alper Terli, Korhan Peker, Niyazi Desticioğlu, Süleyman Danış, Nuray Yanar, Kerem Camcı, Mehmet Akif Özçetin, Aykut Başçı, Haluk Gündüz, Nihat Topaloğlu, Yunus Etli ve Volkan Kartal. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı