Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

28 ilde yapılan son seçim anketi

MHP Osmaniye'de "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı düzenledi

MHP Osmaniye'de
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Demokrasi ve adalet silahla değil sulh, söz, akit, uyum ve anlaşmayla, uzlaşma kültürüyle yürütülür.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Demokrasi ve adalet silahla değil sulh, söz, akit, uyum ve anlaşmayla, uzlaşma kültürüyle yürütülür." dedi.

Mhp'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" temasıyla Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği bölgesel toplantıya, partinin Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş teşkilatları katıldı.

Programda konuşan Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptığını söyledi.

Yalçın, çağrının muhalefet partilerini şaşkınlığa uğrattığını belirterek, "Bilhassa kendisini devamlı surette ana muhalefet partisi olarak takdim eden CHP ve onları destekleyen medyada boy gösterenler, ne dediklerini ve diyeceklerini bilemez duruma düşmüşlerdir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştiride bulunan Yalçın, "Özel, şehitlerimizi ve şehit ailelerinin rızasını bahane ederek, güya 'Varız' dediği toplumsal mutabakata ayak sürmektedir. Halbuki şehitlerimizin katilleriyle siyasi işbirliği yapan, annelerin sesine kulak tıkayan, PKK'dan talimat alan ve bölücü terör örgütüne bağlılık yemini eden belediye başkanına sahip çıkan da yine Özel'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, DEM Parti'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti bizimle mahallede barış için oturup oturmayacağına, komşuluk hukukuna ve birlikte yaşama iradesine saygılı olup olmayacağına karar verme noktasındadır. Aksi takdirde bütün mahalleli DEM Parti'yi refüze edecektir. Bir elinde silah diğer elinde sözde demokratik kimlikle yol yürünemez. Bu imkansızdır. Demokrasi ve adalet silahla değil sulh, söz, akit, uyum ve anlaşmayla, uzlaşma kültürüyle yürütülür."

DEM Parti'ye çağrıda bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Gelin, yol yakınken Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne, kardeşlik hukukunun muhafazasına yönelik ciddi bir adım atın. Gelin, Anadolu topraklarında 1000 yılda mayalanan ve bekamızı besleyen kardeşlik hukukuna omuz verelim. Silaha, maceraya, teröre dayanmaktan vazgeçin. Tuttuğunuz yolun sonu yok. ya bizimle, milletimizle varsınız ya da hiçbir şekilde yoksunuz. Size oy veren, yıllarca istismar ettiğiniz vatandaşlarımızın iyi niyetini kötüye kullanmaktan, çocuklarının dağa kaçırılmasına vesile olmaktan artık vazgeçin. Emperyalizmin değil evlatlarının yasını ve Türkiye'nin bütünlüğünün nöbetini tutan Diyarbakır annelerinin sesine kulak verin. Düşmanın değil dostun sesine ses verin."

Toplantıya MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile il başkanları ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Politika
img

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
img

28 ilde yapılan son seçim anketi
img

Hesaplar değişti! İş dünyasının asgari ücret teklifi belli oldu

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.