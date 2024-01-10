MHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık Oldu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkan Adayı olarak Prof. Dr. Alim Işık seçildi. AK Parti ve MHP arasında yapılan mutabakata göre, 30 büyükşehirden 28'inde AK Parti ve 2'sinde de MHP aday çıkarma kararı alınmıştı. MHP'nin Kütahya Belediye başkan adayı ise mevcut Belediye Başkanı Alim Işık oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin, ( Mhp ) 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Alim Işık oldu. AK Parti ve MHP arasında varılan mutabakata göre, 30 büyükşehirden 28'inde AK Parti ve 2'inde de MHP aday çıkarma kararı almıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediye başkan adayı olarak ise mevcut Belediye Başkan adayı Alim Işık yeniden aday gösterildi. - KÜTAHYA