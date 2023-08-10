MHP'nin 2024 yerel seçim şarkısı Mustafa Yıldızdoğan tarafından teslim edildi
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MHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı, Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi. Şarkının adı 'Bu Diyarda' ve sözleri de paylaşıldı.
Mhp'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı, Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.
Mustafa Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda, '2024'e doğru, Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın" dedi. Yıldızdoğan, ziyareti sırasında Bahçeli ilçe çekilen fotoğrafını da paylaştı.
'Bu Diyarda' isimli şarkının sözleri ise şöyle;
"Mecnun Leyla'sını arar
Aslı saçlarını tarar
Beni bir titreme sarar
Bu diyarda bu diyarda
Bu diyara bu diyara
Canım feda bu diyara
Bu diyara bu diyara
Canım kurban bu diyara
Bu diyara bu diyara
Canım feda bu diyara
Bu diyara bu diyara
Canım kurban diyara
Sevda yakar saza gelir
Kuzu meler söze gelir
Dağlar bile dize gelir
Bu diyarda bu diyarda
Bu diyara bu diyara
Canım feda bu diyara
Bu diyara bu diyara
Canım kurban bu diyara
Bu diyara bu diyara
Canım feda bu diyara
Bu diyara bu diyara
Canım kurban diyara
Suyun akışı başkadır
Gönül kokuşu başkadır
Kurdun bakışı başkadır
Bu diyarda bu diyarda
Bu diyara bu diyara
Canım feda bu diyara
Bu diyara bu diyara
Canım kurban bu diyara
Bu diyara bu diyara
Canım feda bu diyara
Bu diyara bu diyara
Canım kurban diyara."