MHP'nin 2024 yerel seçim şarkısı Mustafa Yıldızdoğan tarafından teslim edildi

MHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı, Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi. Şarkının adı 'Bu Diyarda' ve sözleri de paylaşıldı.

Mhp'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı, Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.

Mustafa Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda, '2024'e doğru, Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın" dedi. Yıldızdoğan, ziyareti sırasında Bahçeli ilçe çekilen fotoğrafını da paylaştı.

'Bu Diyarda' isimli şarkının sözleri ise şöyle;

"Mecnun Leyla'sını arar

Aslı saçlarını tarar

Beni bir titreme sarar

Bu diyarda bu diyarda

Bu diyara bu diyara

Canım feda bu diyara

Bu diyara bu diyara

Canım kurban bu diyara

Bu diyara bu diyara

Canım feda bu diyara

Bu diyara bu diyara

Canım kurban diyara

Sevda yakar saza gelir

Kuzu meler söze gelir

Dağlar bile dize gelir

Bu diyarda bu diyarda

Bu diyara bu diyara

Canım feda bu diyara

Bu diyara bu diyara

Canım kurban bu diyara

Bu diyara bu diyara

Canım feda bu diyara

Bu diyara bu diyara

Canım kurban diyara

Suyun akışı başkadır

Gönül kokuşu başkadır

Kurdun bakışı başkadır

Bu diyarda bu diyarda

Bu diyara bu diyara

Canım feda bu diyara

Bu diyara bu diyara

Canım kurban bu diyara

Bu diyara bu diyara

Canım feda bu diyara

Bu diyara bu diyara

Canım kurban diyara."