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MHP Muğla İl Başkanı, klasik bir gerekçe ile istifa etti

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Muğla MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat yaptığı basın açıklaması ile İl Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Akarfırat açıklamasında "Halihazırda sürdürmekte olduğum Muğla İl Başkanlığı görevimden affımı isteyerek, sağlık sebeplerim nedeniyle siyasi yaşantıma ara vermek zorunda kaldığımı ve bir müddet müsaade istediğimi çok kıymetli teşkilat başkanımıza ve davamızın lideri Sayın Genel Başkanımıza iletmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.

Muğla MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Akarfırat, il başkanlığından istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

"GÖREVİMDEN AFFIMI İSTEDİM"

Akarfırat'ın açıklaması şu şekilde; "Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasından başka hiçbir düşüncesi olmayan; 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen liderim, Genel Başkanım Sayın Dr. Devlet Bahçeli ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ve onuruyla, halihazırda sürdürmekte olduğum Muğla İl Başkanlığı görevimden affımı isteyerek, sağlık sebeplerim nedeniyle siyasi yaşantıma ara vermek zorunda kaldığımı ve bir müddet müsaade istediğimi çok kıymetli Teşkilat Başkanımıza ve davamızın lideri Sayın Genel Başkanımıza iletmiş bulunmaktayım.

MHP Muğla İl Başkanı, klasik bir gerekçe ile istifa etti

"SADAKAT" VURGUSU YAPTI

Lidere sadakatimiz ve siyasi mücadelemiz asla bitmeyecektir. Teşkilatımızın emrinde yeni aldığımız bu kararı ile 'Her son yeni bir başlangıç' diyerek; 55 yıllık milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkez temsilcisi olan partimizin hizmetinde yaptığım süre içerisinde; birlik ve dayanışma içinde bir arada yürüdüğümüz tüm ülkücü dava arkadaşlarımıza, kıymetli ailelerine ve sayın Genel Başkanımızın çizdiği yolda tüm kırgınlıklarımızı geride bırakarak ilerlemeyi borç biliyoruz. Bu vesileyle bizden istemeyerek de olsa kırdığımız, üzdüğümüz tüm dostlardan özür diler, saygı ve sevgilerimi sunarım."

MHP Muğla İl Başkanı, klasik bir gerekçe ile istifa etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkede idare mevki ve makamında olanlar Allahtanda bunlardan korktukları kadar korksalar ülke bu halde olmazdı

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Haber YorumlarıHayri:

hem iktidar değilsin hem elin kolun her yere uzanıyor istediğin atamaları yaptırıyosun elemanların iktidar partisi mensubu gibi işler bitiriyor işine gelmedimi ben görmedim duymadım yetkim yok mis gibi ortam kimse buradan kolay istifa etmez

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