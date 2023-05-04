MHP Mersin Milletvekili Adayı Dr. Levent Uysal Hayvanseverlerle Buluştu

MHP Mersin Milletvekili Adayı Dr. Levent Uysal, hayvanseverlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Uysal, 'Sokaktaki hayvanların yaşadığı tedavi problemlerini, barınma ve yiyecek problemlerinin farkındayız. Sizlerden aldığımız bilgileri ve sorunlarını en hızlı şekilde çözümlemek üzerine bir mekanizmayı yine birlikte planlayacağız' dedi.

Mhp Mersin Milletvekili Adayı Dr. Levent Uysal, hayvanseverlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Uysal, "Sokaktaki hayvanların yaşadığı tedavi problemlerini, barınma ve yiyecek problemlerinin farkındayız. Sizlerden aldığımız bilgileri ve sorunlarını en hızlı şekilde çözümlemek üzerine bir mekanizmayı yine birlikte planlayacağız" dedi.

Mhp Mersin 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Dr. Levent Uysal, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve MHP teşkilatının katılımıyla Adana, Mersin ve Tarsus'ta yaşayan hayvanseverlerle buluştu.

"FAYDA MERKEZLERİ KURACAĞIZ"

"Sevginin şartı olmaz" ifadeleriyle sözlerine başlayan Uysal; "Sizin gibi yüce gönüllü dostlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şefkatimize, saygımıza, dostluğumuza ve desteğimize layık olan bu kimsesiz canlılar, yaşamın özneleridir. Bizim de önceliklerimizdendir. Sokaktaki hayvanların yaşadığı tedavi problemlerini, barınma ve yiyecek problemlerinin farkındayız. Sizlerden aldığımız bilgileri ve sorunlarını en hızlı şekilde çözümlemek üzerine bir mekanizmayı yine birlikte planlayacağız. Biz ne gerekiyorsa 7/24 hayvanlarımıza destek vermek istiyoruz. Biz fayda merkezi altında belirlenen ilçelerimizde ofisler kuracağız. Bu ofisler çözüm ofislerimiz olacak" diye konuştu.

ÜCRETSİZ HAYVAN HASTANESİ YAPILACAK

Katılımcıların sorduğu soruları cevaplayan Uysal, "Hayvanlarımızın tedavisi konusunda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ücretsiz hayvan hastanemizi yapmayı planlıyoruz. İlk etapta da belediyelerimizde veteriner sayısını artırmak ve yardımcı eleman alımı konusunda öncü olmak için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.