MİLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanlığı, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri için milletvekili adaylarını tanıttı.

MHP Manisa İl Başkanlığı tarafından, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı'nda düzenlenen toplantıda MHP Manisa milletvekili adayları tanıtıldı. Toplantıya Manisa'dan 1'inci sıradan aday gösterilen MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, milletvekili adayları, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve partililerin yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'li belediye başkanları ile AK Parti Manisa il ve ilçe teşkilatları da katıldı.

Tanıtıp toplantısında konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Millet İttifakı'na yüklendi. Akçay, "Karşımızda CHP'nin öncülük ettiği bir zillet ittifakı var. Bunlar 6'lı mı 7'li mi kendi içlerinde kavga ede dursunlar, kaçlı ittifak oldukları bile belli değil. Fakat belli olan ve görünen bir gerçek var o da şu asıl ittifak CHP ile HDP arasındadır. PKK-FETÖ arasındadır. Diğerleri figürandır. Milletimiz, ülkemizi kaos, kargaşa ve iktidarsızlığa sürüklemek isteyenlere asla fırsat vermeyecektir. CHP'nin öncülük ettiği bu ittifak, kirli ve sinsi bir ittifaktır. Biz bilge liderimiz Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde güçlü Türkiye diyoruz. 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aday belli, karar net' diyoruz. En az 2,5 yıldır söylüyoruz. Adamlar adaylarını belirleyemediler, az daha birbirlerini vurup kan gövdeyi götürüyordu. 14 Mayıs'ta büyük bir zafere imza atıp, burada Cumhur İttifakı'nın mensupları ile birlikte hem cumhurbaşkanının seçimini hem de Cumhur İttifakı'nın zaferini kutlayacağız" diye konuştu.MHP Manisa'da milletvekili aday sıralaması Erkan Akçay, Ali Uçak, Şehnaz Güvendik Arık, Mustafa Ünveren, Güngör Dinçer, Seval Başkesen, Hüseyin Şahin Erturan, Nadi Sarı, Deniz Sevim, Öztürk Demir' den oluşuyor.