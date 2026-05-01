MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'nun vefat eden annesi toprağa verildi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden annesi defnedildi.

Hatice Suzan Fendoğlu için cuma namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Fendoğlu ailesinin yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve vatandaşlar katıldı.

Fendoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Bulgurlu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve aile üyeleri, daha sonra kabristan girişinde taziyeleri kabul etti.

Hatice Suzan Fendoğlu, dün öğleden sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.