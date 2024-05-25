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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, anıta kırmızı karanfil bıraktıktan sonra Ülkü Ocaklar İl Başkanlarına Yönelik Eğitim Programına katılmak üzere otele geçti.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'na kırmızı karanfil bıraktı. MHP Lideri Bahçeli ardından Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilecek Ülkü Ocaklar İl Başkanlarına Yönelik Eğitim Programına katılmak üzere otele geçti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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