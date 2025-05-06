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MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

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Ağır bir kalp ameliyatı geçirdikten sonra geçtiğimiz günlerde mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunda ağırlıyor. Erdoğan'ı konutunun kapısında bekleyen Bahçeli'nin elindeki tespih dikkat çekti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ameliyatının ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Görüşme öncesi konutuna gelen Bahçeli, kapıda bekleyen basın mensuplarını selamladı. Bahçeli'nin konutunun önünde ittifak ortağı Erdoğan'ı tespih çekerek beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

İLK KEZ 4 NİSAN'DA GÖRÜNTÜ VERMİŞTİ

Bahçeli, iyileşme sürecinin tamamlandıktan sonra da ilk kez Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinde görüntülendi. Bahçeli, 4 Nisan'da partisinin kurucu genel başkanı Türkeş'in kabrinde dua etmişti.

EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞTÜLER

İki lider en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya gelmişti. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan konutunda gerçekleşmişti. Yaklaşık bir saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen o görüşmeden sonra ikili bugüne kadar bir araya gelmemişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Hayatı tesbih yapmışsın sallıyor muşsun

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Kime efkarlanıyorsun Abdullah Öcalan yanlisi ulukurt, o tesbih ağabanı ilgilendirmez...

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Bilge Lider Kürtmen Beyi Devlet Pahçeli :))

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Haber YorumlarıBi Abiniz:

Diyarbakırlı bir Kürt olarak söylüyorum Rabbim Bahçeliye uzun ömürler versin MHP nin başında kim olsaydı çoktan iç savaş çıkartırdı

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