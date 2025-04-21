MHP Lideri Bahçeli'nin Yürüyüş Anları Sosyal Medyada Paylaşıldı
Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı sırada çekilen video ile sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu. Videoda Bahçeli, 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.' notuyla yürüyüş yaparken görüntülendi.
Milliyetçi Hareket Partisi tarafından, genel başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı sırada çekilen videosu paylaşıldı.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var." notuyla yer aldı.
Video, Ali Aksoy'un seslendirdiği "Altaylardan Tuna'ya" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika