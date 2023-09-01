MHP Lideri Bahçeli, Hacıbektaş'ta Cem ve Kültür Evi Külliyesi'nin Temelini Atacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bağışladığı arsada yapılacak olan Cem ve Kültür Evi Külliyesi'nin temeli yarın atılacak. Temel atma törenine MHP Genel Başkan Yardımcıları ve Horasan Erenleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı da katılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan ve bilabedel karşılığı Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti arsada yapılacak olan Cem ve Kültür Evi Külliyesi'nin temeli yarın atılacak.

MHP lideri Bahçeli'nin geçen yıl bağışladığı Hacıbektaş ilçesinin Bala Mahallesi Dedebağ mevkiinde bulunan 5 bin 788 metrekarelik arsada Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu tarafından yaptırılacak olan Hacıbektaş Cem ve Kültür Evi Külliyesi'nin temeli yarın düzenlenen törenle atılacak.

Temel atma törenine MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Filiz Kılıç ile birlikte Horasan Erenleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin'in katılması bekleniyor. - NEVŞEHİR