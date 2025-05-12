MHP Lideri Bahçeli'den Kabine'ye Türk bayraklı çiçek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'ye güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'na Cumhuriyetin 102. yıl dönümü vesilesiyle ay yıldızlı çiçek gönderdi. Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin üzerindeki notta, "Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal mutabakatın sağlanması ve terörsüz Türkiye'nin inşası yolunda gösterdiğiniz milli iradeye takdir ve teşekkürlerimizi arz eder, bakanlar kurulunuza da başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı. - ANKARA