MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin ettiği sırada Meclis'te yaşananlara sert tepki gösterdi. "CHP'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir" diyen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yemin etti. Ancak 2 bakanın yemin töreni öncesinde tansiyon yükseldi. CHP'li milletvekillerinin kürsüyü işgal etme girişimi üzerine yaşanan sözlü tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü

BAHÇELİ'DEN MEELİS'TE YAŞANANLARA TEPKİ

Meclis'te yaşananlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir" dedi.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir yanda yürürlükteki Anayasa'nın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir.

Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ YENİ BAKANLARIMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDA VE YANINDADIR"

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir.

Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır."

